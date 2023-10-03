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Экс-президент Барселоны Сандро Росель высказался по поводу дела Негрейры
Покажите мне матч, в котором нам помог судья
Barca
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель поделился мнением относительно уголовного дела Негрейры, который был ранее вице-президентом технического комитета судей RFEF.
"У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Гвардиола на тренерской скамье, затем Виланова. Глупо говорить, что мы побеждали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был государственным служащим. RFEF уже заявила, что не имеет никакого влияния на судей. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека.
Покажите мне матч, в котором нам помог судья. Я могу показать много игр, где судья играл против нас. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, допущенной судьей", - приводит слова Роселя Marca.
Напомним, по версии обвинения, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7,5 млн за возможные консультации для "Барселоны", связанные с арбитрами.
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