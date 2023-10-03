Негрейра попросил суд освободить его от обвинений: у него деменция

Бывший вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра болен деменцией. На фоне этого он требует от суда освободить себя от обвинений во взяточничестве.

Постановление, что у него деменция сделала врач Эсперанса Гомес. Она считает, что из-за прогрессирующей болезни он не может подвергнуться допросу, так как его показания могут причинить ему вред.

Напомним, что накануне суд посчитал выплаты выплату 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Во взяточничестве также обвиняются бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель и сын Негрейры.