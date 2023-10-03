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Негрейра попросил суд освободить его от обвинений: у него деменция
Это уже второй диагноз за последние месяцы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Бывший вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра болен деменцией. На фоне этого он требует от суда освободить себя от обвинений во взяточничестве.
Постановление, что у него деменция сделала врач Эсперанса Гомес. Она считает, что из-за прогрессирующей болезни он не может подвергнуться допросу, так как его показания могут причинить ему вред.
Напомним, что накануне суд посчитал выплаты выплату 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Во взяточничестве также обвиняются бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель и сын Негрейры.
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