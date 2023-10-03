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Негрейра попросил суд освободить его от обвинений: у него деменция

Испания
(1 голосов)

Это уже второй диагноз за последние месяцы

Негрейра попросил суд освободить его от обвинений: у него деменция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Бывший вице-президент технического комитета судей Хосе Мария Энрикес Негрейра болен деменцией. На фоне этого он требует от суда освободить себя от обвинений во взяточничестве.

Постановление, что у него деменция сделала врач Эсперанса Гомес. Она считает, что из-за прогрессирующей болезни он не может подвергнуться допросу, так как его показания могут причинить ему вред.

Напомним, что накануне суд посчитал выплаты выплату 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением. Во взяточничестве также обвиняются бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель и сын Негрейры.

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В статье: Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
elmundo.es

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.10.2023 в 18:11
Какойхитрый человек:))))
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