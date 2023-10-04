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Испанская газета получила доступ к словам Рубиалеса на допросе в деле о поцелует Эрмосо: Она хватала меня везде, где только могла

Испания
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El Espanol подливает масло в огонь скандала

Испанская газета получила доступ к словам Рубиалеса на допросе в деле о поцелует Эрмосо: Она хватала меня везде, где только могла

Фото: twitter.com/vartatico

Новина українською

Испанская газета El Espanol утверждает, что получила доступ к показаниям бывшего главы Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса в деле о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо после победы сборной на чемпионате мира. Издание приводит его слова, которые он сказал следствию во время 45-минутного допроса 15-го сентября.

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"Она прекрасно знает, что говорит неправду.

На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть. Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: "Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?" И она разрешила", – сказал Рубиалес.

О том, зачем он схватил футболистку за голову, если она дала согласие на поцелуй.

"Ну, из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая. И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность", – сказал Рубиалес.

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Напомним, что Рубиалес был вынужден подать в остсавку с должности. Прокуратура обвиняет его в сексуальном насилии и принуждении.

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В статье: Испания Луис Рубиалес
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Источник:
elespanol.com

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