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Матч против Порту стал 100-м для Хави в качестве тренера Барселоны
100-й матч в тренерском кресле Барсы
фото - Getty Images
В матче группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Порту" со счетом 1:0. Для Хави этот матч стал 100-м во главе каталонского клуба - испанец стал 11-м тренером в истории "Барселоны", который достиг этой отметки.
Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. В 100 матчах под его руководством у "блауграны" 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений.
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