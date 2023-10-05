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Матч против Порту стал 100-м для Хави в качестве тренера Барселоны

Испания
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100-й матч в тренерском кресле Барсы

Матч против Порту стал 100-м для Хави в качестве тренера Барселоны

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В матче группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Порту" со счетом 1:0. Для Хави этот матч стал 100-м во главе каталонского клуба - испанец стал 11-м тренером в истории "Барселоны", который достиг этой отметки.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. В 100 матчах под его руководством у "блауграны" 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений.

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В статье: Барселона Хави
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