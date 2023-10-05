Хетафе переименует стадион, убрав имя Альфонсо. Экс-форвард заявил, что футболистки не должны зарабатывать на уровне мужчин

Напомним, бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Альфонсо заявил, что оплата труда футболисток не должна равняться зарплате мужчин-футболистов:

"Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться".

После этого городской совет Хетафе и одноименный клуб приняли решение переименовать стадион "Колисеум Альфонсо Перес", убрав из названия имя экс-футболиста. Теперь арена будет называться просто "Колисеум".

Альфонсо - уроженец Хетафе, он находился в системе клуба с 1985 по 1986 год. Он олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной Испании.