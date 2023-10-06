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Нападающий мадридского Реала не хочет видеть в команде форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Испания
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Винисиус Жуниор против перехода Килиана Мбаппе в Реал

Нападающий мадридского Реала не хочет видеть в команде форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Согласно информации от Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой в составе "сливочных". По словам бразильца, такой трансфер может уменьшить его шансы на получение "Золотого мяча" в будущем. Отмечается, что Винисиус готов даже подумать об уходе из "Реала", если сделка по Мбаппе будет заключена.

Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон. Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Контракт французского нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел уже восемь матчей во всех турнирах за "ПСЖ", в которых забил восемь голов.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Todofichajes

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
06.10.2023 в 15:04
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