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Нападающий мадридского Реала не хочет видеть в команде форварда ПСЖ Килиана Мбаппе
Винисиус Жуниор против перехода Килиана Мбаппе в Реал
Фото: Getty Images
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Согласно информации от Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой в составе "сливочных". По словам бразильца, такой трансфер может уменьшить его шансы на получение "Золотого мяча" в будущем. Отмечается, что Винисиус готов даже подумать об уходе из "Реала", если сделка по Мбаппе будет заключена.
Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон. Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Контракт французского нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел уже восемь матчей во всех турнирах за "ПСЖ", в которых забил восемь голов.
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