Нападающий мадридского Реала не хочет видеть в команде форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не хочет видеть в команде форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Согласно информации от Todofichajes, Винисиус считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой в составе "сливочных". По словам бразильца, такой трансфер может уменьшить его шансы на получение "Золотого мяча" в будущем. Отмечается, что Винисиус готов даже подумать об уходе из "Реала", если сделка по Мбаппе будет заключена.

Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон. Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Контракт французского нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел уже восемь матчей во всех турнирах за "ПСЖ", в которых забил восемь голов.