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Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024. 16 летний Ямаль в заявке
В список вошли 24 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года с Шотландией и Норвегией. В список вошли 24 футболиста.
Полный список игроков сборной Испании:
Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Кепа Аррисабалага ("Реал"), Давид Райя ("Арсенал").
Защитники: Даниэль Карвахаль ("Реал"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Алекс Бальде ("Барселона"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Фран Гарсия ("Реал").
Полузащитники: Родриго ("Манчестер Сити"), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Ойан Сансет ("Атлетик").
Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Хоселу ("Реал"), Ламин Ямал ("Барселона"), Ферран Торрес ("Барселона"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").
Матч с Шотландией состоится 12 октября. Игра с Норвегией состоится 15 октября
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