  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лучше Беллингема и Левандовского: Такефуса Кубо – лучший игрок Ла Лиги в сентябре
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучше Беллингема и Левандовского: Такефуса Кубо – лучший игрок Ла Лиги в сентябре

Испания
(1 голосов)

4 гола в 4-х матчах

Лучше Беллингема и Левандовского: Такефуса Кубо – лучший игрок Ла Лиги в сентябре

Фото: twitter.com/RealSociedad

Новина українською

Ла Лига назвала лучшего игрока в сентябре. Им стал полузащитник "Реал" Сосьедад Такефуса Кубо, забивший в прошлом месяце 4 гола в 4-х матчах.

Читайте также Ла Лига опубликовала претендентов на игрока месяца в сентябре: Кубо, Левандовский и Беллингем

Кубо по разу отличился в матчах против "Атлетика" (3:0), "Хетафе" (4:3) и забил дважды в ворота "Гранады" (5:3). Против "Реала" Кубо не забивал.

Он в прошлом месяце соперничал за это звание с Робертом Левандовским ("Барселона"), Джудом Беллингемом ("Реал"), Иньяки Вильямсом ("Атлетико") и Савио Морейрой ("Жирона").

В этом сезоне Кубо провел 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего японца в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Кадис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Реал Мадрид - Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.10.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Такефуса Кубо Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде