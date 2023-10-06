Лучше Беллингема и Левандовского: Такефуса Кубо – лучший игрок Ла Лиги в сентябре

Ла Лига назвала лучшего игрока в сентябре. Им стал полузащитник "Реал" Сосьедад Такефуса Кубо, забивший в прошлом месяце 4 гола в 4-х матчах.

Кубо по разу отличился в матчах против "Атлетика" (3:0), "Хетафе" (4:3) и забил дважды в ворота "Гранады" (5:3). Против "Реала" Кубо не забивал.

Он в прошлом месяце соперничал за это звание с Робертом Левандовским ("Барселона"), Джудом Беллингемом ("Реал"), Иньяки Вильямсом ("Атлетико") и Савио Морейрой ("Жирона").

В этом сезоне Кубо провел 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего японца в 25 миллионов евро.