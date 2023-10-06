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Ямал, Кепа, Фран и Лаопрт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре
В этом месяце предстоит сыграть с Шотландией и Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose-Luis Contreras/MB Media
Сборная Испании опубликовала заявку на октябрськие междунарондые матчи. "Красной фурии" предстоит сыграть в квалификации чемпионата Европы с Шотландией и Норвегией.
Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Кепа Аррисабалага ("Реал Мадрид"), Давид Райя ("Арсенал");
Защитники: Даниэль Карвахаль, Фран Гарсия ("Реал Мадрид"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Алекс Бальде ("Барселона");
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Субименди, Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Гави ("Барселона"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Ойан Сансет ("Атлетик");
Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Хоселу ("Реал Мадрид"), Ламин Ямаль, Ферран Торрес ("Барселона2), Йереми Пино ("Вильярреал"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад").
С лидером группы А Шотландией Испания сыграет 12-го октбяря, а против третьей Норвегии – 15-го.
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