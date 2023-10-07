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Реал может уволить тренера команды U-17 за благодарственное письмо Барселоне. Каталонский клуб помог ему, когда его мать болела раком
Источники приводят и другие причины
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" уволит тренера команды U-17 Адриа Диаса спустя несколько месяцев после назначения. Все дело в письме "Барселоне", в котором он выразил симпатию и благодарность клубу.
Диас проработал в стане "сине-гранатовых" с 2015-го по 2019-й. "Барселона" поддержала специалиста в период, когда его мать болела раком.
Теперь "Реал" собирается уволить спеицалиста, но выплатив ему зарплату в полном объеме. В июле стороны подписали контракт на год.
В материале утверждается, что чтобы смягчить эффект от увольнения, "Реал" устроит его в академию "Леганеса". При этом приводится мнение других источников, утверждающих, что Диас попросил уйти сам ради работы в том же "Леганесе".
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