Примера. Атлетик - Альмерия 3:0. Сила баскских ветеранов

"Атлетик" на своем поле без проблем переиграл худшую команду старта сезона в Испании.

За весь матч "Альмерия" дважды пробила в сторону ворот басков и ни разу в створ - это все, что надо знать о ее конкурентоспособности сегодня.

"Атлетик", в свою очередь, из-за травм Микеля Весги и Руиса де Галлареты вышел в даже более возрастном составе, чем обычно, но ветераны не подвели Эрнесто Вальверде. Даже наоборот - организовали два гола.

33-летний Берчиче результативно прострелил на Гурусету, который пяткой открыл счет.

#DATO 10º gol de Gorka Guruzeta en Primera División. De los 10 goles, 9 de ellos fueron en la primera vuelta y solo 1 en la segunda vuelta. pic.twitter.com/WbUEwPXfuE — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) October 6, 2023

34-летний де Маркос точно подал на голову 33-летнему Дани Гарсии - и тот его удвоил.

Ну, а еще один мяч на добивании забил Оян Сансет - один из немногих сравнительно молодых талантов в составе Бильбао.

В таблице после разгрома "Атлетик" временно поднялся на 4-е место с 17 очками. В этом сезоне баски уступали только действительно сильным оппонентам - Мадриду и "Сосьедаду". Касательно "Альмерии", то она безнадежно последняя с 3 баллами.

9-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Альмерия" - 3:0

Голы: Гурусета, 10, Дани Гарсия, 63, Сансет, 81

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Йерай (Паредес, 8), Берчиче - Эррера (Прадос, 75), Дани Гарсия (Муньяин, 83) - Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 83), Нико Уильямс - Гурусета (Вильялибре, 75)

"Альмерия": Масимиану - Мендес (Посо, 68), Каики, Чуми, Акиеме - Эмбарба, Лопи, Баба (Пучмаль, 82), Рамазани (Лазаро, 77) - Коне (Марчиано, 68), Мелеро (Аррибас, 68)

Предупреждения: Эррера, 52, де Маркос, 84