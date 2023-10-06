  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетик - Альмерия 3:0. Сила баскских ветеранов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетик - Альмерия 3:0. Сила баскских ветеранов

Испания
(1 голосов)

Южане по-прежнему без побед

Примера. Атлетик - Альмерия 3:0. Сила баскских ветеранов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" на своем поле без проблем переиграл худшую команду старта сезона в Испании.

За весь матч "Альмерия" дважды пробила в сторону ворот басков и ни разу в створ - это все, что надо знать о ее конкурентоспособности сегодня.

"Атлетик", в свою очередь, из-за травм Микеля Весги и Руиса де Галлареты вышел в даже более возрастном составе, чем обычно, но ветераны не подвели Эрнесто Вальверде. Даже наоборот - организовали два гола.

33-летний Берчиче результативно прострелил на Гурусету, который пяткой открыл счет.

34-летний де Маркос точно подал на голову 33-летнему Дани Гарсии - и тот его удвоил.

Ну, а еще один мяч на добивании забил Оян Сансет - один из немногих сравнительно молодых талантов в составе Бильбао.

В таблице после разгрома "Атлетик" временно поднялся на 4-е место с 17 очками. В этом сезоне баски уступали только действительно сильным оппонентам - Мадриду и "Сосьедаду". Касательно "Альмерии", то она безнадежно последняя с 3 баллами.

9-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Альмерия" - 3:0

Голы: Гурусета, 10, Дани Гарсия, 63, Сансет, 81

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Йерай (Паредес, 8), Берчиче - Эррера (Прадос, 75), Дани Гарсия (Муньяин, 83) - Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 83), Нико Уильямс - Гурусета (Вильялибре, 75)

"Альмерия": Масимиану - Мендес (Посо, 68), Каики, Чуми, Акиеме - Эмбарба, Лопи, Баба (Пучмаль, 82), Рамазани (Лазаро, 77) - Коне (Марчиано, 68), Мелеро (Аррибас, 68)

Предупреждения: Эррера, 52, де Маркос, 84

По теме
yellow-arrow
Реал может уволить тренера команды U-17 за благодарственное письмо Барселоне. Каталонский клуб помог ему, когда его мать болела раком
yellow-arrow
Ямал, Кепа, Фран и Лапорт из Саудовской Аравии – заявка Испании на матчи в октябре
yellow-arrow
Кадис - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде