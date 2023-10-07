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Известна заявка Валенсии на Мальорку. Яремчук - на месте

Испания
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Яремчук попал в заявку на матч

Известна заявка Валенсии на Мальорку. Яремчук - на месте

Фото: пресслужби ФК "Валенсія"

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 19:30 состоится матч чемпионата Испании, "Мальорка" сыграет против "Валенсии".

"Валенсия" в этом сезоне играет неуверено, последнее три игры в Ла Лиге они проиграли и даже не смогли забить голы, вне игры сегодня Васкес, Мари, Гая Фулькье, Диахаби, Корра и Канос. А вот в заявку на матч попал Яремчук.

Яремчук сыграл в предыдущем матче против "Бетиса", он дебютировал в составе, выйдя на замену.

На данный момент "Валенсия" занимает девятое место в Ла Лиге, у нее 10 очков за восемь туров.

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В статье: Валенсия (Испания) Мальорка Ла Лига
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