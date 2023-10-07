Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна заявка Валенсии на Мальорку. Яремчук - на месте
Яремчук попал в заявку на матч
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Сегодня в 19:30 состоится матч чемпионата Испании, "Мальорка" сыграет против "Валенсии".
"Валенсия" в этом сезоне играет неуверено, последнее три игры в Ла Лиге они проиграли и даже не смогли забить голы, вне игры сегодня Васкес, Мари, Гая Фулькье, Диахаби, Корра и Канос. А вот в заявку на матч попал Яремчук.
???? Convocatoria para el #RCDMallorcaValencia— Valencia CF (@valenciacf) October 6, 2023
???? @skoda_es #ADNVCF ???? pic.twitter.com/2SWZQPt7u0
Яремчук сыграл в предыдущем матче против "Бетиса", он дебютировал в составе, выйдя на замену.
На данный момент "Валенсия" занимает девятое место в Ла Лиге, у нее 10 очков за восемь туров.
Популярное сейчас
- Пихаленок: С приходом Максимова с дисциплиной стало жестче. Это ключевое изменение
- Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю
- Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча
- Испанская газета получила доступ к словам Рубиалеса на допросе в деле о поцелует Эрмосо: Она хватала меня везде, где только могла
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 10:01 Украинские Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- 10:35 Зарубежные Жирона на первом месте впервые в своей истории. Турнирная таблица Ла Лиги
- 10:58 Украинские Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - 1 октября