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Без Цыганкова, но с Довбиком. Кадис – Жирона. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Кадис - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Без Цыганкова, но с Довбиком. Кадис – Жирона. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Примеры

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче за "Жирону" точно не сыграет травмированный Виктор Цыганков. А вот Артем Довбык может появиться на поле. Матч против "Кадиса" начнется в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

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Примера. 9-й тур

"Кадис" 15:00 "Жирона"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Кадіс - Жирона
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