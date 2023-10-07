Без Цыганкова, но с Довбиком. Кадис – Жирона. Онлайн LIVE видеотрансляция матча Примеры

В этом матче за "Жирону" точно не сыграет травмированный Виктор Цыганков. А вот Артем Довбык может появиться на поле. Матч против "Кадиса" начнется в 15.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

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Примера. 9-й тур

Видеотрансляция – MEGOGO