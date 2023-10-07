Реал - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" попытается продолжить свое уверенное шествие в чемпионате Испании матчем против "Осасуны". Шансов на успех действительно много. В заявке мадридцев есть Андрей Лунин, но не факт, что он сыграет.

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Матч начнется в 17.15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

Примера. 9-й тур

Видеотрансляция – MEGOGO