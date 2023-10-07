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Реал - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Осасуна: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Castillo/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" попытается продолжить свое уверенное шествие в чемпионате Испании матчем против "Осасуны". Шансов на успех действительно много. В заявке мадридцев есть Андрей Лунин, но не факт, что он сыграет.

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Матч начнется в 17.15. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

Примера. 9-й тур

"Реал" 17:15 "Осасуна"

Видеотрансляция – MEGOGO

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