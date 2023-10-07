А Яремчук будет? Мальорка - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Роман Яремчук уже дебютировал за "Валенсию" и в некоторых эпизодах выглядел неплохо. Но всё ещё нужно работать над своим статусом в команде. Возможно, в процессе становления поможет матч против "Мальорки", который запланирован на 7 октября в 19:30.

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Примера. 9-й тур

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1