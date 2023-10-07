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Реал Мадрид интересуется защитником Баварии
Альфонсо Дэвис может перейти в Реал в следующем году
Bundesliga
Как сообщает As, мадридский клуб сохраняет интерес к левому защитнику "Баварии", Альфонсо Дэвису, чей контракт истекает в 2025 году.
Мадридцы хотят подписать на позицию левого защитника игрока, который будет отрабатывать как в обороне, так и в атаке, и Дэвис, как считают босы "Реала", есть наилучшим вариантом.
Также есть информация о том что Альфонсу Дэвису симпатизирует работа текущего тренера "Реала" Карло Анчелотти, но тренер не уверен что останется в клубе по завершению сезона.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Альфонсо провел 6 матчей и сделал 3 ассиста.
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