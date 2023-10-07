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Главного тренера Жироны признали лучшим тренером сентября в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Вполне ожидаемо и заслуженно

Главного тренера Жироны признали лучшим тренером сентября в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел был признан лучшим тренером сентября в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт первенства.

Второй раз в своей карьере наставник был удостоен такой награды. На этот раз его соперниками были тренер "Барселоны" Хави и наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде.

За месяц каталонцы одержали четыре победы в пяти матчах с общим счетом 12:9. Они уступили только мадридскому "Реалу" в поединке восьмого тура.

Теперь "Жирона" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, уступая лидеру двумя очками.

Следующий поединок "Жирона" проведет сегодня, 7 октября. Она встретится с Кадисом в гостях.

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