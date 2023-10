Примера. Реал Мадрид - Осасуна 4:0. Идеальные Сливочные

"Реал" после триумфа в Неаполе посреди недели выдал еще один мощный перфоманс. "Осасуна" была смята вчистую.

Единственный острый момент Памплоне подарил Дани Карвахаль перед перерывом, но Анте Будимир с центра штрафной пробил бездарно.

В остальном сегодня пробивали и комбинировали "Сливочные", которые играли с таким запасом, что даже при счете 0:0 было видно, что интриги никакой нет. Камавинга отбирал, Вальверде и Модрич пасовали, Беллингем обострял - все звенья работали на отлично.

Счет был открыт уже на 9-й минуте - это Модрич идеально закинул на Карвахаля, тот отпасовал Беллингему, а Джуд моменты не транжирит.

7 - Jude Bellingham has scored seven goals after his first eight LaLiga games, the most by a Real Madrid player after his first eight games in the competition since Cristiano Ronaldo in December 2009 (7). King. pic.twitter.com/uKT545TUMi