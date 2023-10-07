Примера. Реал Мадрид - Осасуна 4:0. Идеальные Сливочные

"Реал" после триумфа в Неаполе посреди недели выдал еще один мощный перфоманс. "Осасуна" была смята вчистую.

Единственный острый момент Памплоне подарил Дани Карвахаль перед перерывом, но Анте Будимир с центра штрафной пробил бездарно.

В остальном сегодня пробивали и комбинировали "Сливочные", которые играли с таким запасом, что даже при счете 0:0 было видно, что интриги никакой нет. Камавинга отбирал, Вальверде и Модрич пасовали, Беллингем обострял - все звенья работали на отлично.

Счет был открыт уже на 9-й минуте - это Модрич идеально закинул на Карвахаля, тот отпасовал Беллингему, а Джуд моменты не транжирит.

7 - Jude Bellingham has scored seven goals after his first eight LaLiga games, the most by a Real Madrid player after his first eight games in the competition since Cristiano Ronaldo in December 2009 (7). King. pic.twitter.com/uKT545TUMi — OptaJose (@OptaJose) October 7, 2023

Дальше был ряд шансов, ударов, полумоментов, и еще раз "Осасуна" пропустила в начале второй половины - на сей раз, Беллингем пробил между ног вратарю после классного паса Вальверде.

Еще лучше Феде отдал на Винисиуса на 65-й минуте - бразильцу оставалось только включить пятую передачу и закатить мяч в сетку.

Ну, и гол Хоселу - уже обязательный атрибут текущей Ла Лиги. В этом чемпионате 33-летний ветеран забивает в каждом домашнем матче "Реала".

Все это время "Осасуна" пыталась играть футбол, сохраняла структуру в обороне, но когда соперник на две головы класснее, что могла противопоставить Памплона? Только самоотдачу. Именно она не дала "Реалу" довести счет до 6:0 или даже 7:0 - моментов для этого хватало.

5 - @JoseluMato9 is, alongside Raúl González (four times) and Javier Portillo, one of three Spanish players to score 5+ goals with @realmadrid in his first nine @LaLigaEN matches in a single season in 21st Century. National. ???????? pic.twitter.com/PddlFpfVFa — OptaJose (@OptaJose) October 7, 2023

На международную паузу "Реал" идет лидером Ла Лиги с 24 очками. У "Жироны" - 22, у "Барсы" - 19, но она свой матч сыграет завтра. Касательно "Осасуны", то она с 10 очками в середине таблицы.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль (Васкес, 79), Чуамени, Рюдигер, Менди - Вальверде, Модрич (Браим Диас, 79), Камавинга (Кроос, 66) - Беллингем (Себальос, 72) - Хоселу, Винисиус (Родриго, 72)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус - Монкайола (Ибаньес, 80), Торро, Орос (Барха, 80) - Рубен Гарсия (Арнаис, 70), Будимир (Авила, 70), Пенья (Рауль Гарсия, 80)

Предупреждения: Рюдигер, 40, Чуамени, 59 - Барха, 84, Давид Гарсия, 84