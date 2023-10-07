Примера. Мальорка - Валенсия 1:1. Некачественный матч, бесполезный Яремчук

"Мальорка" и "Валенсия" выдали равный, боевой, но низкого качества поединок.

"Киноварь" открыла счет в первой же вылазке - это Дани Родригес вколотил гол после ошибки Москеры.

У "Валенсии" на это мог ответить Пепелу, но с 30 метров попал в штангу. В остальном хозяева тупо отбивались, гости - скучно и безыдейно атаковали, регулярно теряя простые мячи. Считанные разы "Летучим мышам" удавалось обострить, и это чудо, что по такой игре они сравняли счет - забил Диего Лопес, которому удался изумительный удар головой.

Наш Роман Яремчук вышел на второй тайм, но уже на 58-й минуте поле покинул. Сегодня украинец не запомнился ничем. Был пассивен в борьбе, не угрожал воротам, не шел на мяч; пару раз его потерял в простых ситуациях. Не сказать, что партнеры играли намного лучше, но даже в такой вечер они были старательнее, живее.

Ну, и острее их всех была сегодня "Мальорка", которая чудом не вырвала победу. После перерыва Гонсалес пробил в штангу, Мурики головой не пробил Мамардашвили; запорол отличный шанс и Ларин.

В таблице у "Валенсии" 11 очков, у "Мальорки" - 7. И те, и другие претендуют максимум на середину таблицы.

9-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Дани Родригес, 5 - Диего Лопес, 45+3

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Лато (Хауме Коста, 70) - Антонио Санчес (Ндиай, 70), Саму Кошта (Маскарель, 74), Дардер (Морланес, 74), Дани Родригес - Абдон (Ларин, 61), Мурики

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Гасеровский, 90+4), Москера, Паулиста, Озкачар (Фулькье, 72) - Диего Лопес (Гильямон, 72), Пепелу, Герра, Дуро - Амалла, Яремчук (Фран Перес, 58)

Предупреждения: Гонсалес, 16, Саму Кошта, 36 - Фран Перес, 69