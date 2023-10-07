Беллингем забил больше Роналду в первых восьми матчах Ла Лиги

Джуд Беллингем невероятно начал выступления за мадридский "Реал". Он забил больше голов в своих первых восьми матчах в Ла Лиге за "сливочных", чем в свое время Криштиану Роналду. Англичанин реализовал 8 моментов, против семи у Роналду. В сегодняшнем поединке против "Осасуны" полузащитник снова повел команду за собой, забив два мяча.

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В общем Джуд провел 10-й официальный матч за столичный клуб. В его активе 10 голов и 3 ассиста.

Беллингем присоединился в ряды мадридского клуба этим летом за 103 млн евро.