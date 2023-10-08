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Винисиус: Хочу играть за Реал всю свою жизнь

Испания
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Вскоре новое подписание контракта

Винисиус: Хочу играть за Реал всю свою жизнь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что хочет выступать за "сливочных" до конца карьеры.

“Всегда большая честь играть здесь, в “Реале”, с этими болельщиками и их любовью ко мне. Я очень рад играть здесь и хочу продолжать играть здесь, в Реале, всю свою жизнь”, - сказал Винисиус.

Фабрицио Романо сообщил, что подписание нового контракта состоится с "точностью 101%". Текущее соглашение действует до лета 2024-го.

Винисиус находится в структуре "Реала" с 2018 года. Тогда он перешел из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В общей сложности на счету бразильца 62 гола и 65 ассистов в 232 матчах за "сливочных".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 150 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano

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