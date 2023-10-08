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Гранада – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видетрансляцию матча Ла Лиги
Гранада - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" пытается не отпустить в отрыв "Реал". Перед перерывом на сборные "гранатовые" сыграют против "Гранады" на ее поле.
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Матч чемпионата Испании состоится в воскресенье, 8 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
Примера. 9-й тур
8 октября. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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