Гранада – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видетрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" пытается не отпустить в отрыв "Реал". Перед перерывом на сборные "гранатовые" сыграют против "Гранады" на ее поле.

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Матч чемпионата Испании состоится в воскресенье, 8 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.

Примера. 9-й тур

8 октября. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1