Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. Нелогичные, но сильные Матрасники

"Атлетико" доминировал в первом тайме, но еле передвигался во втором. В итоге - сложнейшая победа.

Самуэл Лино открыл счет на 22-й минуте после идеального лонгболла Коке, и это был далеко не единственный момент "Матрасников". Де Пауль и Гризманн упустили выгодные шансы; затем тот же Родриго ударил в штангу после элегантно разыгранного штрафного.

Минут 45-50 "Атлетико" полностью владел игрой и не позволял баскам даже приблизиться к своим воротам.

79 - Since his debut in 2009/10, no midfielder has provided more assists in #LaLiga than @Koke6 ???????? (79), at least 12 more than anyone else in this period (Rakitic 67). Vision. pic.twitter.com/fBAoSmnJrM