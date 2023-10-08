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Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. Нелогичные, но сильные Матрасники

Испания
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Потеряли нити игры, но вернули над ней контроль

Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. Нелогичные, но сильные Матрасники

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" доминировал в первом тайме, но еле передвигался во втором. В итоге - сложнейшая победа.

Самуэл Лино открыл счет на 22-й минуте после идеального лонгболла Коке, и это был далеко не единственный момент "Матрасников". Де Пауль и Гризманн упустили выгодные шансы; затем тот же Родриго ударил в штангу после элегантно разыгранного штрафного.

Минут 45-50 "Атлетико" полностью владел игрой и не позволял баскам даже приблизиться к своим воротам.

Сразу после выхода из раздевалок уже Витсель с метра попал в штангу. Это могла быть одна из самых легких побед в сезоне для "Матрасников", но тут они внезапно перестали играть.

Скорее всего, "Атлетико" просто свежести не хватило после сложных 3:2 с "Фейенордом" посреди недели. Хозяева стали медленнее накрывать оппонентов, исчезли контратаки. Ну, и слишком успокоились после легких первых 45 минут - это тоже фактор.

Наказание не заставило себя ждать. Оярсабаль издали пробил в штангу, но когда Карлос Фернандес вывел его один на один, то легко пробил Облака.

И это не все! "Сосьедад" мог даже на большее претендовать, но арбитр не назначил пенальти за касание мяча рукой у Мораты.

Ну, а затем была первая за уйму времени атака "Матрасников", удар Гризманна в руку Фернандеса - и здесь пенальти судьи уже увидели. Не ищите логики в футболе, ее тут часто нет. Антуан, тем временем, реализовал вердикт судьи и принес своим победу 2:1.

В таблице после нее у "Атлетико" стало 19 очков и матч в запасе. В теории это второе место после "Реала". У "Сосьедада" - 15 баллов и 6-я позиция.

9-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Самуэл Лино, 22, Гризманн, 89 (с пенальти) - Оярсабаль, 73

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта (Савич, 79), Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (Рикельме, 72), Коке, де Пауль (Сауль, 72), Самуэл Лино (Галан, 79) - Гризманн, Мората

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 65), Муньос - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Карлос Фернандес, 65) - Кубо (Захарян, 65), Оярсабаль (Садик, 90+1), Барренечеа (Андре Силва, 90)

Предупреждения: Коке, 48, Гризманн, 90+5, Галан, 90+5 - Ле Норман, 15, Траоре, 86, Карлос Фернандес, 87

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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