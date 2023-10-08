Барселона пропустила от Гранады на 17-й секунде

Не успел начаться поединок 9-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Барселоной", как каталонцы уже пропустили первый мяч.

Хозяева удачно запрессинговали соперников в середине поля и открыли счет уже на 17-й секунде. Автором забитого мяча в ворота тер Штегена стал Брайан Сарагоса.

Через полчаса игрок удвоил счет.

"Блаугранас" в сезоне 2023/24 еще не проиграла ни одного матча.