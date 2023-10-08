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Барселона пропустила от Гранады на 17-й секунде

Испания
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Быстрый гол в ворота тер Штегена забил Брайан Сарагоса

Барселона пропустила от Гранады на 17-й секунде

Фото: пресслужби ФК "Гранада"

Новина українською

Не успел начаться поединок 9-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Барселоной", как каталонцы уже пропустили первый мяч.

Хозяева удачно запрессинговали соперников в середине поля и открыли счет уже на 17-й секунде. Автором забитого мяча в ворота тер Штегена стал Брайан Сарагоса.

Через полчаса игрок удвоил счет.

"Блаугранас" в сезоне 2023/24 еще не проиграла ни одного матча.

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1:0 Гранада - Барселона. Чемпіонат Іспанії. 9 тур
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В статье: Барселона Гранада
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