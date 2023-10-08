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Барселона пропустила от Гранады на 17-й секунде
Быстрый гол в ворота тер Штегена забил Брайан Сарагоса
Фото: пресслужби ФК "Гранада"
Не успел начаться поединок 9-го тура Ла Лиги между "Гранадой" и "Барселоной", как каталонцы уже пропустили первый мяч.
Хозяева удачно запрессинговали соперников в середине поля и открыли счет уже на 17-й секунде. Автором забитого мяча в ворота тер Штегена стал Брайан Сарагоса.
Через полчаса игрок удвоил счет.
"Блаугранас" в сезоне 2023/24 еще не проиграла ни одного матча.
1:0 Гранада - Барселона. Чемпіонат Іспанії. 9 турСмотреть трансляцию
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