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Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера
Контракт заключен контракт до лета 2025
Фото: udalmeriasad.com
"Альмерия" определилась с новым наставником. Им стал Гаиска Гаритано, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист подписал контракт до лета 2025 года.
Последним местом работы 48-летнего испанца был "Эйбар", из которого он ушел этим летом. Ранее он также тренировал "Вальядолид", "Атлетик" и "Депортиво".
Гаритано заменил на этом посту Висенте Морено, который ранее был уволен. "Альмерия" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги – 3 очка в 9 матчах.
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