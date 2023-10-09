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Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера

Испания
(1 голосов)

Контракт заключен контракт до лета 2025

Аутсайдер Ла Лиги назначил нового главного тренера

Фото: udalmeriasad.com

Новина українською

"Альмерия" определилась с новым наставником. Им стал Гаиска Гаритано, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал контракт до лета 2025 года.

Последним местом работы 48-летнего испанца был "Эйбар", из которого он ушел этим летом. Ранее он также тренировал "Вальядолид", "Атлетик" и "Депортиво".

Гаритано заменил на этом посту Висенте Морено, который ранее был уволен. "Альмерия" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги – 3 очка в 9 матчах.

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В статье: Гаиска Гаритано Альмерия
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Источник:
udalmeriasad.com

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