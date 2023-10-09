16-летний Ямаль - 5-й среди самых молодых авторов гола в истории топ-лиг

Ламин Ямаль вошел в топ-5 самых молодых авторов гола в истории топ-лиг.

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Гранадой" 2:2. Полузащитник "Барселоны" забил "Гранаде" в возрасте 16 лет и 87 дней, установив рекорд Ла Лиги.

Рекордсмен в европейских топ-лигах - Амедео Амадеи из "Ромы", который отметился голом в 1937 году, когда ему было 15 лет и 287 дней.

В топ-4 также входят Джейсон Доццелли ("Ипсвич"), отличившийся в 1984 году за "Ипсвич" в возрасте 16 лет и 57 дней, Джанни Ривера ("Алессандрия", 1959, 16 лет и 68 дней) и Пьетро Пеллегри ("Дженоа", 2017, 16 лет и 72 дня).

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