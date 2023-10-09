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Анчелотти: Беллингем не центрфорвард, его приоритет не голы забивать
У Джуда 10 голов в 10 матчах за Реал
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями о Джуде Беллингеме, который оформил дубль в ворота "Осасуны" (4:0) в 9-м туре Ла Лиги.
"Должен ли я решиться повысить планку голов, которых ожидаю от Беллингема? "Реалу" удалось подписать такого потрясающего игрока, как Джуд. Мы очень рады этому.
Он очень спокойно переживает этот момент. Он это понимает, все понимают, что он не центрфорвард. Его приоритет не забивать голы. Он плеймейкер, игрок середины поля. Придет время, когда его вклад будет другим", - приводит слова итальянского тренера The Athletic.
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник в составе "сливочных" принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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