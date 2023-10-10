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Член правления Реала: Если Мбаппе придет, я надеюсь в 2024-м, то он придет законно. У нас нет договоренностей
У "Реала" є план?
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Член правления "Реала" Хосе Мануэль Ортеро высказался по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Он заявил, что у клуба нет тайных договоренностей с футболистом.
"Якби ми зробили неправильний крок із Мбаппе, "ПСЖ" спробував би щось зробити "Реалу".
"Реал" чудово знає, що він може і повинен робити. Якщо Мбаппе прийде, я сподіваюся, у 2024 році – він прийде законним шляхом, і ніхто не зможе звинуватити нас у укладенні таємних угод. Минулого року всі сприйняли як належне те, що Аль-Хелаїфі сказав, що у Мбаппе є угода з "Реалом", але це неправда", – сказав Ортера.
Нагадаємо, що навесні Мбаппе відмовився подовжувати контракт з "ПСЖ" до літа 2025-го. Француза відсторонили від тренувань і ігор, але у серпні повернули до складу. Наразі невідомо чи підписав Кіліан нову угоду з "парижанами".
???????? José Manuel Otero (member of the Real Madrid board): "If we had taken a wrong step with Mbappé, PSG would have tried to react against Real Madrid. Real Madrid know perfectly well what they can and should do. If Mbappé comes - I hope in 2024 - he will come in a legal way, … pic.twitter.com/JeGfKDkvzx— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2023
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