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Член правления Реала: Если Мбаппе придет, я надеюсь в 2024-м, то он придет законно. У нас нет договоренностей

Испания
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У "Реала" є план?

Член правления Реала: Если Мбаппе придет, я надеюсь в 2024-м, то он придет законно. У нас нет договоренностей

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Член правления "Реала" Хосе Мануэль Ортеро высказался по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Он заявил, что у клуба нет тайных договоренностей с футболистом.

"Якби ми зробили неправильний крок із Мбаппе, "ПСЖ" спробував би щось зробити "Реалу".

"Реал" чудово знає, що він може і повинен робити. Якщо Мбаппе прийде, я сподіваюся, у 2024 році – він прийде законним шляхом, і ніхто не зможе звинуватити нас у укладенні таємних угод. Минулого року всі сприйняли як належне те, що Аль-Хелаїфі сказав, що у Мбаппе є угода з "Реалом", але це неправда", – сказав Ортера.

Нагадаємо, що навесні Мбаппе відмовився подовжувати контракт з "ПСЖ" до літа 2025-го. Француза відсторонили від тренувань і ігор, але у серпні повернули до складу. Наразі невідомо чи підписав Кіліан нову угоду з "парижанами".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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