Член правления Реала: Если Мбаппе придет, я надеюсь в 2024-м, то он придет законно. У нас нет договоренностей

Член правления "Реала" Хосе Мануэль Ортеро высказался по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Он заявил, что у клуба нет тайных договоренностей с футболистом.

Нагадаємо, що навесні Мбаппе відмовився подовжувати контракт з "ПСЖ" до літа 2025-го. Француза відсторонили від тренувань і ігор, але у серпні повернули до складу. Наразі невідомо чи підписав Кіліан нову угоду з "парижанами".

José Manuel Otero (member of the Real Madrid board): "If we had taken a wrong step with Mbappé, PSG would have tried to react against Real Madrid. Real Madrid know perfectly well what they can and should do. If Mbappé comes - I hope in 2024 - he will come in a legal way,