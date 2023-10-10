Член правления Реала: Если Мбаппе придет, я надеюсь в 2024-м, то он придет законно. У нас нет договоренностей

Член правления "Реала" Хосе Мануэль Ортеро высказался по поводу трансфера Килиана Мбаппе. Он заявил, что у клуба нет тайных договоренностей с футболистом.

"Якби ми зробили неправильний крок із Мбаппе, "ПСЖ" спробував би щось зробити "Реалу".

"Реал" чудово знає, що він може і повинен робити. Якщо Мбаппе прийде, я сподіваюся, у 2024 році – він прийде законним шляхом, і ніхто не зможе звинуватити нас у укладенні таємних угод. Минулого року всі сприйняли як належне те, що Аль-Хелаїфі сказав, що у Мбаппе є угода з "Реалом", але це неправда", – сказав Ортера.