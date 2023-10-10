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Официально. Севилью возглавил бывший главный тренер Уругвая
Сменщик Мендилибара
Фото: sevillafc.es
"Севилья" объявила о назначении Диего Алонсо. Бывший главный трненер сборной Уругвая подписал контракт с клубом до конца этого сезона.
Алонсо покинул Уругвая после вылета с чемпионата мира, когда сборная не вышла из группы. С тех пор он был без работы.
До южноамериканской сборной специалист работал с "Интер Майами", "Монтеррей", "Пачукой", "Олимпией", "Гуарани", а также "Пеньяроль".
Ранее "Севилья" уволила Хосе Луиса Мендилибара, с которым клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2022/23. На даный момент клуб занимает 14-е место в Ла Лиге.
???? Diego Alonso, nuevo entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 10, 2023
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