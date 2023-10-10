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Официально. Севилью возглавил бывший главный тренер Уругвая

Испания
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Сменщик Мендилибара

Официально. Севилью возглавил бывший главный тренер Уругвая

Фото: sevillafc.es

Новина українською

"Севилья" объявила о назначении Диего Алонсо. Бывший главный трненер сборной Уругвая подписал контракт с клубом до конца этого сезона.

Алонсо покинул Уругвая после вылета с чемпионата мира, когда сборная не вышла из группы. С тех пор он был без работы.

До южноамериканской сборной специалист работал с "Интер Майами", "Монтеррей", "Пачукой", "Олимпией", "Гуарани", а также "Пеньяроль".

Ранее "Севилья" уволила Хосе Луиса Мендилибара, с которым клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2022/23. На даный момент клуб занимает 14-е место в Ла Лиге.

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В статье: Севилья
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Источник:
sevillafc.es

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