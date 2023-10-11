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Хавбек Барселоны травмировался на тренировке сборной Испании
Нико Вильямс также получил травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гави получил травму на тренировке сборной Испании, сообщает Cadenaser.com. Вместе с ним закончить сессию с партнерами по национальной команде не смог Нико Уильямс.
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Сообщается, что в Испании ожидают, что игроки восстановятся от повреждений в стане национальной команды, в отличие от Ламина Ямала, который уехал из сборной в "Барселону" залечивать повреждение.
Испания сыграет два матча квалификации чемпионата Европы против сборных Шотландии и Норвегии 12-го и 15-го октября. "Фурия Роха" занимает второе место в группе отбора.
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