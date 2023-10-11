Жирона, которую вы не знали: приход шейхов, гнездо сепаратистов и Мичел I из Вальекаса

"Жирона" и шейхи

Немногие знают, но до City Group клуб почти купили другие арабы.

Мона Махамуд из Абу-Даби вел переговоры в 2013-м, но все сорвалось главным образом потому, что шейх хотел побед, а "Жирона" – реконструкцию стадиона.

В конце концов, продать клуб вышло только в 2015-м, но не арабам, а французской инвестиционной группе TVSE. Новые владельцы ничего не понимали в Сегунде, поэтому взяли консультантом Пере Гвардиолу, агента и брата Пепа. Ну, а тот дружил с каталонскими руководителями City Group Ферраном Сориано и Чики Бегиристайном. Так все и началось.

Первые таланты "Горожан" потекли на "Монтиливи" еще до вхождения клуба в City Group. Лежен, Собрино, Маффео, Пабло Мари, экс-Горняк Кайоде – это самые известные.

Тем временем "Жирона" росла, впервые в истории вышла в Примеру – и в 2017-м шейхи решили убрать французов из этого уравнения.

"Жирона" – это клуб, чьи действия говорят о его амбициях. Он тихо, скромно, но решительно добился повышения в классе, что само по себе невероятное достижение. Он также сделал это, играя в хороший футбол", – утверждал Сориано.

Чтобы избежать проблем с УЕФА, City Group официально купила 44,3% акций; еще столько же получил Пере Гвардиола.

Уже в 2020 пропорцию переиграли, но формально City Group все еще не имеет полного контроля с 47%. Пере Гвардиола сохранил за собой 16%, а еще 35% теперь принадлежат боливийскому миллиардеру Марсело Клауре, помогавшему Дэвиду Бекхэму с "Интер Майами". Это отличает "Жирону" от других клубов City Group, дает ей больше самостоятельности.

Так, президентом остается местная легенда Дельфи Хели, а спортивный директор Кике Карсель имеет право отказаться от всех игроков, которых предлагает City Group.

Solo un jugador ha sido capaz de marcar 5 goles en partido oficial con la camiseta del Girona FC.

Fué DELFÍ GELI, precisamente contra el FC Vilafranca (7-3) en 3ª División, en la 1988/89. https://t.co/uaNtHvfDG8 pic.twitter.com/QYZSlYRuPG — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) March 25, 2022

С другой стороны, минусы в неполной интеграции тоже есть. В 2019-м "Жирона" не смогла заменить Пабло Маффео и Хоана Мохику на флангах и неожиданно вылетела из элиты.

"Футбол – это эмоции. Болельщики, даже если они не владеют клубом, заслуживают хотя бы объяснений, которых они не получали в течение многих месяцев", — гневно писал Жорди Шаргайо из Diari de Girona.

Объясняться шейхи, конечно, не стали, но инвестиции увеличили. Прошлым летом клуб потратил на новичков 22 млн. Для контекста до City Group рекордом "Жироны" были 100 тысяч.

"Жирона" и Пучдемон

Представьте себе, Жирона – это сердце каталонского сепаратизма.

Если Барселону существенно разбавили внутренние мигранты при Франко и беженцы из Африки в наше время, то маленькая Жирона, находящаяся еще на 100 км дальше от центра, осталась аутентичной. И здесь очень, очень не любят Мадрид.

В октябре 2017-го мэрия Жироны первой объявила персоной нон-грата короля Испании Филиппа VI.

Именно в Жироне зафиксирована самая высокая поддержка независимости Каталонии – более 90%.

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон до того, как возглавил правительство, был мэром Жироны и регулярно ходил на матчи местной команды, дружил с президентом Дельфи Хели и до сих пор является почетным членом фан-клуба.

23 сентября 2017-го он пришел на "Монтиливи" в последний раз на "Малое каталонское дерби" – "Жирона" принимала "Барселону". До печально известного референдума оставалась неделя, и на трибунах было больше политики, чем футбола. Баннер "Привет, Республика!" задавал тон.

Пучдемона и главу каталонского парламента Карме Форкадель фаны обеих команд встретили овациями. Они привычно устроились возле Хели и рассматривали обмотавшуюся в сеньеры публику. Антиправительственных лозунгов было столько, что на следующий день El Mundo выпустила статью "Монтиливи выбирает независимость", а Mundo Deportivo по мотивам матча называла Месси "единственным королем в Каталонии".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont rep la insígnia d'or del Girona, de mans del president, Delfí Geli pic.twitter.com/qcYmWcJHw8 — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2016

Никто из них не подозревал, что через неделю власти разгромят сепаратистов, Пучдемон окажется в изгнании, где находится до сих пор; Форкадель посадят на 11,5 лет, но освободят уже в 2021-м. Ничего не получится.

Впрочем, Жирону это не изменило. В этом городе даже уроженец Мадрида Мичел заговорил на каталанском, чтоб не раздражать местных.

"Жирона" и Сиусплау

Еще одна чисто жиронская история.

Siusplau – это на каталанском "пожалуйста". А еще это Эсса Кингсфорд, суперболельщик "Жироны", которого нельзя не заметить на матчах команды.

Эсса рассказывает, что два года шел пешком по пустыне из Ганы в Танжер, где сел на лодку, направлявшуюся в Европу. Нелегально, конечно. Да и людей собралось слишком много. Итог - катастрофа, и из более чем 70 пассажиров выжили двое, которых подобрал испанский сторожевой корабль. Так Эсса и оказался в Каталонии, где работает на скотобойне неподалеку от Жироны. А еще ходит на футбол.

"Моя первая игра в "Монтиливи" была в 2010-м против "Нумансии", мы играли за повышение. Я никогда не забуду. Я впервые увидел, как люди наблюдали за игрой и больше ничего не делали. В Африке так не принято. Я почти не знал каталанский, поэтому крикнул неправильно: "Сиусплау, если мы все переживаем за гуаньяром!"

Так его и прозвали. А еще запомнили – и уже на следующем матче клуб не взял с Эссы деньги за билет и только попросил поддерживать команду, как первый раз.

В руках у Сиусплау неизменный бас-барабан, на плечах флаг Жироны – и он искренен в том, что делает. Однажды команда проиграла плей-офф за выход в Примеру, и тогда Эсса остался один на трибунах и долго плакал.

"Жирона поднялась в элиту отчасти благодаря мне. Я отвечаю за 30% повышения. Боление жизненно важно для победы. Если игроки знают, что вы с ними, они обязательно ответят".

"Жирона" и плей-офф

Еще один важный факт. "Жирона", возможно, худшая команда в Испании, когда речь идет о матчах на вылет.

Даже в Ла Лиге, когда давит результат – пиши пропало. Все видели свежие 0:3 с "Реалом"? А 5 подряд осечек в конце прошлого чемпионата, лишивших команду еврокубков?

Впрочем, наибольший трэш был еще раньше. Кто не знает, из Сегунды в Примеру напрямую поднимаются две команды, а третью путевку разыгрывают коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е. Так вот, впервые "Жирона" вышла в этот плей-офф еще до всех шейхов в сезоне-2012/13 и даже дошла до финала, где была дважды бита "Альмерией" - 0:3 и 0:1.

Бог с ним. "Жирона" продолжила прогрессировать, и летом 2015-го снова оказалась в плей-офф, где невероятным образом уступила "Сарагосе" - после выездных 3:0 были домашние 1:4.

Еще через год – само собой! – "Жирона" снова в плей-офф, и на сей раз ее мечту растоптала уже оклемавшаяся после скандала с договорняками "Осасуна" – 1:2 и 0:1.

Лишь в 2017-м каталонцам удалось выйти в элиту - второе место гарантировало им прямую путевку без ненавистных стыков. Впрочем, стоило через два сезона вылететь назад, когда проблема вернулась.

2020 год – "Жирона" проиграла в финале плей-офф "Эльче", пропустив единственный гол на "Монтиливи".

2021 год – "Жирона" в еще одном финале плей-офф не справилась с "Райо Вальекано", проиграв дома 0:2 после выездной победы 2:1.

В конце концов, лишь в 2022 году каталонцы преодолели это проклятие. Сиусплау уже выплакал все слезы, и даже Diari de Girona не верила в команду, однако у нового тренера Мичела была своя магия. Перед "Жироной" он дважды за три года поднимал в элиту "Райо" и "Уеску", и на "Монтиливи" его умения перебили лузерские традиции местных.

"Жирона" и легенда "Райо"

И это именно о нем, Мичеле.

Или, как говорят фаны "Райо", Мичеле I из Вальекаса.

На то есть причины. Мичел вырос у них на районе в семье бедняков, и хотя имел незаурядный талант, не захотел играть в другом месте. Всю карьеру, кроме трех лет, когда его вынужденно продали в "Мурсию" из-за долгов, он провел в "Райо".

"Мои родители уходили утром, а возвращались вечером. Нас вырастила моя бабушка Мария. Мы целый день были на улице. Там наши корни – в тех низких домах, которые все называли лачугами, но мы называли домом", - вспоминает тренер.

В начале 90-х его вызывали в испанскую молодежку вместе с Хосебой Эчеберрией и Раулем; он даже забивал за нее.



Мичел в начале карьеры. Фото - as.com Мичел в начале карьеры. Фото - as.com

Чтобы развиваться дальше, нужно было идти в большой клуб. Предложений хватало – Мичел имел технику и видение поля; о таких говорят "врожденный плеймейкер". Но он выбрал рекорд по голам за "Райо" и место на памятной доске своей школы, где также висят певец Исмаэль Серрано, актриса Клаудия Салас, астроном NASA Пабло Родригес, чемпион Испании по петушиным боям Чути, помощник Рауля в "Кастилье" Альберто Гарридо.

Это немного для других, но не Мичела, который в 2006-м вернулся в "Райо", когда команда выступала в 3-м дивизионе, и не закончил, пока не вывел ее в Примеру в 2011-м.

Он уже тогда был играющим тренером с кучей идей. Сейчас же Мичела называют вероятным преемником Пепа Гвардиолы в "Ман Сити". Если честно, трудно это представить.

"Я очень плохо себя чувствую на высоте, поэтому я постараюсь быть ближе к вам", - после этих слов тренер просто спустился к журналистам на своей первой пресс-конференции.

Он прост, порядочен и полон идей; всегда повторяет, что "надо крепко стоять на земле". На "Вальекасе" ему устраивают овацию даже если он прибыл с "Жироной" и победил. И именно он, Мичел, сейчас главная звезда каталонцев. Не Довбик, не Цыганков и даже не Алейш Гарсия. Они еще на переход в топ-клуб не наработали, а он уже да – даже если ему это и не нужно.