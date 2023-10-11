Лапорта платил Негрейре во время первого президентского срока в Барселоне - к такому выводу пришел судья

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, признал выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвиняются сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Судья заявил, что действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта тоже осуществлял выплаты Негрейре во время своего первого срока во главе клуба.

"С этической точки зрения недопустимо, чтобы Лапорта обвинял президентов Роселя и Бартомеу в указанном преступлении, когда есть более чем достаточно свидетельств того, что Лапорта совершал те же действия", - говорится в постановлении Агирре, доступ к которому получила газета El Mundo.

Агирре сообщил Лапорте, что обвинения против него не будут выдвинуты только из-за истечения срока давности предполагаемого преступления.

Ранее стало известно, что "блауграна" попросила предоставить ей статус обвинителя по делу Негрейры. Позиция каталонского клуба заключалась в том, что если в выплатах Негрейре и было что-то неправомерное, то это было связано с деятельностью бывшего вице-президента комитета судей.

Судья отклонил просьбу клуба, назвав ее "юридическим мошенничеством".