Илкай Гюндоган: Думаю, Барселона может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его

Илкай Гюндоган считает, что "Барселона" способна выиграть Лигу чемпионов.

"Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире.

Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, - потому что другие команды тоже очень хороши - мы сможем далеко продвинуться.

Но нам нужно больше времени, больше игр, чтобы привыкнуть друг к другу. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Думаю, мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его. Гипотетически я могу подумать о том, что нужно команде, чтобы зайти как можно дальше.

К счастью, у нас есть тренер, который уже выиграл Лигу чемпионов. В команде есть четыре или пять игроков, которые выиграли Лигу чемпионов, и мы играем важную роль в наставлении других игроков.

Это большой клуб, фантастический, один из крупнейших в мире. Я слежу за ними с детства, и мне всегда нравилась их игра. Мне нравилась полузащита Бускетса, Хави и Иньесты, и [Хави] руководит нами сейчас - лучше и быть не могло", - сказал полузащитник в интервью клубному телевидению "Барселоны".