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Илкай Гюндоган: Думаю, Барселона может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его

Испания
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(1 голосов)

Гюндоган считает, что Барса способна выиграть Лигу чемпионов

Илкай Гюндоган: Думаю, Барселона может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Илкай Гюндоган считает, что "Барселона" способна выиграть Лигу чемпионов.

"Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире.

Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, - потому что другие команды тоже очень хороши - мы сможем далеко продвинуться.

Но нам нужно больше времени, больше игр, чтобы привыкнуть друг к другу. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Думаю, мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его. Гипотетически я могу подумать о том, что нужно команде, чтобы зайти как можно дальше.

К счастью, у нас есть тренер, который уже выиграл Лигу чемпионов. В команде есть четыре или пять игроков, которые выиграли Лигу чемпионов, и мы играем важную роль в наставлении других игроков.

Это большой клуб, фантастический, один из крупнейших в мире. Я слежу за ними с детства, и мне всегда нравилась их игра. Мне нравилась полузащита Бускетса, Хави и Иньесты, и [Хави] руководит нами сейчас - лучше и быть не могло", - сказал полузащитник в интервью клубному телевидению "Барселоны".

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В статье: Барселона
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Источник:
sport

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
11.10.2023 в 15:07
Варіант можливий Утім багато ЯКЩО!
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0
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Бapceлиниyc
11.10.2023 в 15:10
Бред немецкого турки.
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0
0
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Camрeón
11.10.2023 в 14:55
чому нормальні футболісти після переходу в барсу починають деградувати як особистості, втрачають інтелект?
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0
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Бapceлиниyc
11.10.2023 в 15:05
Шалом Витёк! Чего, чего... Потому шо они не избранные, в отличии от нас, сверхлюдей.
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0
0
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Camрeón
11.10.2023 в 15:17
згинь, худоба москальська! скрізь свій брудний писок суєш
0
0

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