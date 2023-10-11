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Карло Анчелотти получил степень магистра в университете Пармы
Не футболом единым
Фото: Getty Images
Сегодня Карло Анчелотти получил степень магистра наук и методов профилактической и адаптированной двигательной активности в университете Пармы. Главный тренер "Реала" получил диплом на престижном факультете медицины и хирургии.
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"Я скажу своим игрокам: "Вы можете называть меня доктором", – сказал Карло во время торжественной речи.
Карло Анчелотти 64 года. Он получил диплом в компании бывших тренеров "Милана" Арриго Саки и Арьедо Брайды.
"Реал" итальянца идет на 1-м месте в Ла Лиге после 9-ти туров. "Сливочные" набрали 24 очка, а отрыв от "Жироны" составляет 2 пункта.
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