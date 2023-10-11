Карло Анчелотти получил степень магистра в университете Пармы

Сегодня Карло Анчелотти получил степень магистра наук и методов профилактической и адаптированной двигательной активности в университете Пармы. Главный тренер "Реала" получил диплом на престижном факультете медицины и хирургии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я скажу своим игрокам: "Вы можете называть меня доктором", – сказал Карло во время торжественной речи.

Карло Анчелотти 64 года. Он получил диплом в компании бывших тренеров "Милана" Арриго Саки и Арьедо Брайды.

"Реал" итальянца идет на 1-м месте в Ла Лиге после 9-ти туров. "Сливочные" набрали 24 очка, а отрыв от "Жироны" составляет 2 пункта.