Канселу об отказе дать автограф: Каждый день одни и те же люди просят автографы и продают их

Ранее защитник "Барселоны" подвергся критике после того, как в грубой форме отказал болельщику, который попросил у него автограф возле тренировочной базы клуба.

"Учитывая глупости, которые пишут в комментариях, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, это не фанаты, а 20-летние "дети", которые ежедневно ждут меня возле тренировочного центра, когда я гуляю с дочкой в парке или иду на ужин с девушкой.

Во-вторых, они просят автографы на стикерах или футболках, а потом продают их. Это повторяется каждый день одними и теми же людьми. Есть люди, которые не знают, что значит уважать личное пространство.

Обращаюсь к людям, которые критикуют: попробуйте выяснить реальное положение дел, прежде чем комментировать. Потому что настоящие фанаты всегда будут проявлять уважение", - написал португалец в комментариях в инстаграме под видео