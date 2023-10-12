Барселона выступила с официальным заявлением по делу Негрейры

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала заявление по делу бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры, который обвиняется в получении взяток от каталонского клуба.

"Барселона" хотела бы напомнить, что выступает в качестве частного обвинителя в процедуре, известной как "дело Негрейры", чтобы защитить организацию от потенциального преступления недобросовестного управления в период расследования.

Клуб предпочел сделать это с самого начала, чтобы обозначить свою позицию в отношении выплат третьим лицам, учитывая убежденность организации в том, что спортивного коррупционного преступления не было.

"Барса" еще раз заявляет, что на протяжении многих лет ей предоставлялись технические консультативные услуги в отношении судей и игроков. Клуб располагает материалами, доказывающими их существование и реальность. Все эти материалы, направленные на улучшение подготовки матчей профессиональных футбольных команд, были оплачены компанией, предоставлявшей услуги. Часть сохраненных материалов недавно передали в суд, который проводит расследование.

Под руководством президента Лапорты выплаты всегда производились компании, которая отвечала за эти функции, а не третьим лицам или компаниям.

Мы сожалеем, что постановление, о котором было сообщено вчера, содержит мнения и оценочные суждения, которые ставят под сомнение этику президента Жоана Лапорты, поскольку:

1) лицом, которое фигурировало в процедуре и в отношении которого ведется расследование, является ФК "Барселона", а не ее нынешний президент;

2) клуб имеет право на защиту в этом процессе;

3) клуб также может быть потерпевшей стороной.

Кроме того, стоит помнить, что дело находится на стадии расследования, а личные суждения, занесенные в постановление, не привели ни к чему иному, как к путанице в общественном мнении, что - непреднамеренно, конечно - нанесло имиджу клуба и президента серьезный ущерб.

В любом случае клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов.

Наконец, мы еще раз подчеркиваем: по мнению клуба, ничто из того, что пытается повлиять на действия в отношении руководства, не случайно. "Барселона" продолжает подвергаться внешней атаке, кампании по институциональной дискредитации, основанной на некоторых фактах, которые до сих пор вообще не признаны. Кампания направлена на дестабилизацию клуба во всех сферах: спортивной, экономической и социальной", - говорится в заявлении.