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У молодого крайнего защитника Барселоны повреждение подколенного сухожилия
Невовремя
Фото: twitter.com/FCBarcelona
У крайнего защитника "Барселоны" Алекса Бальде диагностированы проблемы с подколенных сухожилием. Это показал тест, который клуб сегодня провел.
Test conducted this Friday on full back Alejandro Balde have confirmed that he has an adductor injury in one of his hamstrings. It means he will be unavailable for selection until the problem heals. pic.twitter.com/tD1SxZk2z7— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2023
Ранее сообщалось, что игрок покинул расположение сборной Испании из-за повреждения. Вместе с ним из сборной уехал также Ламин Ямал, а Гави и Нико Уильямс проходят диагностику и лечение в составе национальной команды.
Бальде провел в этом сезоне 10 матчей и отдал 1 результативный пас.
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