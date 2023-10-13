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У молодого крайнего защитника Барселоны повреждение подколенного сухожилия

Испания
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У молодого крайнего защитника Барселоны повреждение подколенного сухожилия

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

У крайнего защитника "Барселоны" Алекса Бальде диагностированы проблемы с подколенных сухожилием. Это показал тест, который клуб сегодня провел.

Ранее сообщалось, что игрок покинул расположение сборной Испании из-за повреждения. Вместе с ним из сборной уехал также Ламин Ямал, а Гави и Нико Уильямс проходят диагностику и лечение в составе национальной команды.

Бальде провел в этом сезоне 10 матчей и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Барселона Алекс Бальде
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