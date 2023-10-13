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Винисиус: Все здесь хотят играть с Мбаппе. Надеюсь это однажды произойдет
Комплименты Мбаппе от игроков "Реала" продолжаются
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что хочет играть вместе с нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе. Бразилец заявил, что этого бы хотели все его одноклубники.
"Все здесь хотят играть вместе с Килианом. Я надеюсь, что однажды это произойдет.
Он один из лучших игроков на сегодняшний день, возможно, даже лучший. Он находится на внеземном уровне!", – сказал Винисиус.
При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что Винисиус не хотел бы видеть Килиана в мадридском "Реале". Бразилец якобы считает, что француз станет главной звездой в клубе и затмит его.
В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 9 матчей и забил 8 голов.
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