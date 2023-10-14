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Барселона ищет игрока на замену Маркосу Алонсо. Взгляд упал на Иона Матсена
Барселона заинтересовалась игроком Челси – Ианом Матсеном
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Sport.es, "Барселона" ищет игрока на замену Маркосу Алонсо, чей контракт истекает по завершении сезона. Каталонцы уверены, что испанец не захочет продлевать контракт, вот почему они ищут нового левого защитника.
"Барселона" надеется на Алекса Валье, выступающего за "Леванте" на правах аренды, но ищет и альтернативные варианты. Одним из них является подписание Иана Матсена.
Иан Матсен - нидерландский защитник, который в 2018 году присоединился к академии "Челси", а в сентябре 2019 года дебютировал за основную команду. Сейчас он пребывает на правах аренды в футбольном клубе "Бернли". Контракт Матсена с "Челси" истекает летом 2024 года. Лондонский клуб предложил защитнику продлить соглашение.
За сезон 2022/23 Матсен сыграл 39 матчей и забил 4 гола.
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