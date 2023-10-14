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Винисиус Жуниор прокомментировал свою причастность к трансферам Реала
Винисиус - о помощи своей команде
Фото: https://twitter.com/vinijr
Фабрицио Романо опубликовал в своем твиттере комментарии Винисиуса.
Винисиус Жозе Жуниор заявил, что знал, чего хочет команда, поэтому он связался с Беллингемом. Винисиус сказал, что он действовал так же, как с Камавингой: писал месяцами и рассказывал, что "Реал" - лучший клуб в мире".
Главный скаут "Реала" Хуни Калафат заявил, что он знает о влиятельности Винисиуса и о том, что он готов помочь клубу.
???? Vinicius: “I didn’t know Bellingham but I knew that other teams wanted him so I texted him…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023
“I did the same as I did with Camavinga: texting for months and telling Real is the best club in the world”.
“Juni Calafat knows that if I can help him, I will”, told L’Équipe. pic.twitter.com/zEcLg4hUnG
Напомним, в этом сезоне Винисиус провел шесть матчей за "Реал", забил два гола и отдал один ассист.
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