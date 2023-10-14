  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус Жуниор прокомментировал свою причастность к трансферам Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус Жуниор прокомментировал свою причастность к трансферам Реала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Винисиус - о помощи своей команде

Винисиус Жуниор прокомментировал свою причастность к трансферам Реала

Фото: https://twitter.com/vinijr

UA-Футбол
Новина українською

Фабрицио Романо опубликовал в своем твиттере комментарии Винисиуса.

Винисиус Жозе Жуниор заявил, что знал, чего хочет команда, поэтому он связался с Беллингемом. Винисиус сказал, что он действовал так же, как с Камавингой: писал месяцами и рассказывал, что "Реал" - лучший клуб в мире".

Главный скаут "Реала" Хуни Калафат заявил, что он знает о влиятельности Винисиуса и о том, что он готов помочь клубу.

Напомним, в этом сезоне Винисиус провел шесть матчей за "Реал", забил два гола и отдал один ассист.

По теме
yellow-arrow
Барселона ищет игрока на замену Маркосу Алонсо. Взгляд упал на Иона Матсена
yellow-arrow
Связан с Барселоной. В новом контракте Бруно Гимараэса есть необычный пункт
yellow-arrow
Винисиус: Все здесь хотят играть с Мбаппе. Надеюсь это однажды произойдет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде