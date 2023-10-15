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Вальверде заключит новый долгосрочный контракт с Реалом

Испания
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Несмотря на то, что до конца действующего соглашения еще много времени

Вальверде заключит новый долгосрочный контракт с Реалом

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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Мадридский "Реал" продлит контракт с полузащитником Федерико Вальверде. Эту информацию подтвердил Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. Текущий контракт действует до 2027 года.

Интересно, что в последний раз стороны продолжали сотрудничество всего два года назад.

Вальверде перешел в "Реал" с 2016 года. Тогда мадридцы купили его у уругвайского "Пеньяроля" за пять миллионов евро. Сначала он играл за дубль "сливочных", а затем в аренде в "Депортиво". На полноценной основе за первую команду "Реала" полузащитник начал выступать в 2017 году.

На счету Федерико 19 голов и 18 ассистов в 215 матчах за “Реал”. В Мадриде он выиграл девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Nicolo Schira

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