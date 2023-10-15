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Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

В топ-10 вошли только футболисты Реала и Барселоны

Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. В топ-10 вошли только футболисты мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны". Игроки "Реала" Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор возглавили рейтинг.

Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:

  1. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, € 150 млн).
  2. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, € 150 млн).
  3. Педри ("Барселона", € 100 млн).
  4. Родриго Гоэс ("Реал" Мадрид, € 100 млн).
  5. Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид, € 100 млн).
  6. Гави ("Барселона", € 90 млн).
  7. Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид, € 90 млн).
  8. Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид, € 90 млн).
  9. Френки де Йонг ("Барселона", € 90 млн).
  10. Рональд Араухо ("Барселона", € 70 млн).
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В статье: Винисиус Барселона Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Джуд Беллингем Педри Гави
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
15.10.2023 в 18:52
Найдорожчі у одного клубу СВОЇ, а у іншого все і тут куплено
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