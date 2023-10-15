Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
В топ-10 вошли только футболисты Реала и Барселоны
getty images
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. В топ-10 вошли только футболисты мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны". Игроки "Реала" Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор возглавили рейтинг.
Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:
- Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, € 150 млн).
- Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, € 150 млн).
- Педри ("Барселона", € 100 млн).
- Родриго Гоэс ("Реал" Мадрид, € 100 млн).
- Федерико Вальверде ("Реал" Мадрид, € 100 млн).
- Гави ("Барселона", € 90 млн).
- Эдуарду Камавинга ("Реал" Мадрид, € 90 млн).
- Орельен Тчуамени ("Реал" Мадрид, € 90 млн).
- Френки де Йонг ("Барселона", € 90 млн).
- Рональд Араухо ("Барселона", € 70 млн).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Популярное сейчас
- Карпаты – Прикарпатье 3:3. Веселый футбол во Львове
- Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник
- Огонь, вода и медный Трубин. Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Александр Усик устроил фотосессию с футболистами Полесья после победы над Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
15.10.2023 в 18:52
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн