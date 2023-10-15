  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал для Бензема хочет организовать прощальный матч с Аль-Иттихадом на Сантьяго Бернабеу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал для Бензема хочет организовать прощальный матч с Аль-Иттихадом на Сантьяго Бернабеу

Испания
(1 голосов)

Реал может организовать прощальный матч для Карима Бензема

Реал для Бензема хочет организовать прощальный матч с Аль-Иттихадом на Сантьяго Бернабеу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

UA-Футбол
Новина українською

Бензема покинул "Реал" этим летом, перейдя в "Аль-Иттихад". Француз провел в составе мадридского клуба 14 лет.

Как сообщает Marca, "Реал" планирует организовать товарищеский матч с "Аль-Иттихадом" на "Сантьяго Бернабеу", чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по "Реалу" и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

За время выступлений в составе "Реала" Бензема завоевал 25 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч". Француз забил за "сливочных" 353 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Криштиану Роналду.

По теме
yellow-arrow
Левандовский проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии
yellow-arrow
Гвардиола три часа убеждал Беллингема перейти в Манчестер Сити, а не в Реал
yellow-arrow
Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде