Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал для Бензема хочет организовать прощальный матч с Аль-Иттихадом на Сантьяго Бернабеу
Реал может организовать прощальный матч для Карима Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Бензема покинул "Реал" этим летом, перейдя в "Аль-Иттихад". Француз провел в составе мадридского клуба 14 лет.
Как сообщает Marca, "Реал" планирует организовать товарищеский матч с "Аль-Иттихадом" на "Сантьяго Бернабеу", чтобы отдать дань уважения Бензема.
Отмечается, что форвард сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по "Реалу" и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.
За время выступлений в составе "Реала" Бензема завоевал 25 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч". Француз забил за "сливочных" 353 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- Степаненко о голе Караваева: "Бежал и думал: Куда ты бьешь?"
- Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
- Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник
- Андрей Лунин: Реал был мечтой с детства, не хочется покидать клуб
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО