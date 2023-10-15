Реал для Бензема хочет организовать прощальный матч с Аль-Иттихадом на Сантьяго Бернабеу

Бензема покинул "Реал" этим летом, перейдя в "Аль-Иттихад". Француз провел в составе мадридского клуба 14 лет.

Как сообщает Marca, "Реал" планирует организовать товарищеский матч с "Аль-Иттихадом" на "Сантьяго Бернабеу", чтобы отдать дань уважения Бензема.

Отмечается, что форвард сохранил теплые отношения с бывшими партнерами по "Реалу" и руководством клуба. При этом возвращаться в европейский футбол в будущем Бензема не планирует.

За время выступлений в составе "Реала" Бензема завоевал 25 трофеев, в том числе 5 кубков Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч". Француз забил за "сливочных" 353 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Криштиану Роналду.