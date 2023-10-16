Спортивный директор Барселоны Деку: будет сложно подписать новых футболистов зимой

Спортивный директор "Барселоны" Деку ответил на вопрос о том, планирует ли каталонский клуб покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Это открытый разговор, люди мечтают о "честной игре", потому что о ней говорят каждый день. Мы знаем, что у нас есть ряд обязательств, которые перед Ла Лигой несем не только мы, но и остальные клубы, поэтому не на что жаловаться, надо просто работать, чтобы окрепнуть и показывать лучший результат.

Нужно смириться с тем, что, в конце концов, будет сложно подписать новых игроков. Мы всегда будем начеку, если представится такая возможность, но думаю, что это маловероятно", - приводит слова Деку Mundo Deportivo.