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Начо Фернандес сможет сыграть против Барселоны. Защитнику Реала сократили срок дисквалицикации

Испания
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(1 голосов)

С Барсой защитник сыграет

Начо Фернандес сможет сыграть против Барселоны. Защитнику Реала сократили срок дисквалицикации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Начо Фернандес сможет принять участие в матче против "Барселоны", сообщает de COPE.

Напомним, что защитник получил дисквалификацию на 3 матча за грубый фол в матче чемпионата Испании против "Жироны" (3:0) в 8-м туре Ла Лиги.

"Реал" обжаловал это решение и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство королевского клуба, сократив дисквалификацию игрока на один матч.

Таким образом, Начо пропустит матч с "Севильей" (поединок с "Осасуной" игрок уже пропустил), но сможет сыграть в поединке против "Барсы", который состоится 28 октября.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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Источник:
de COPE

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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
16.10.2023 в 19:10
Ну, кто бы сомневался, ну. #пересфсёкупил
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