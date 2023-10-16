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Начо Фернандес сможет сыграть против Барселоны. Защитнику Реала сократили срок дисквалицикации
С Барсой защитник сыграет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
Напомним, что защитник получил дисквалификацию на 3 матча за грубый фол в матче чемпионата Испании против "Жироны" (3:0) в 8-м туре Ла Лиги.
"Реал" обжаловал это решение и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство королевского клуба, сократив дисквалификацию игрока на один матч.
Таким образом, Начо пропустит матч с "Севильей" (поединок с "Осасуной" игрок уже пропустил), но сможет сыграть в поединке против "Барсы", который состоится 28 октября.
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