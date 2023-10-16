Начо Фернандес сможет сыграть против Барселоны. Защитнику Реала сократили срок дисквалицикации

Защитник " Реала " Начо Фернандес сможет принять участие в матче против "Барселоны", сообщает de COPE.

Напомним, что защитник получил дисквалификацию на 3 матча за грубый фол в матче чемпионата Испании против "Жироны" (3:0) в 8-м туре Ла Лиги.

"Реал" обжаловал это решение и апелляционный комитет удовлетворил ходатайство королевского клуба, сократив дисквалификацию игрока на один матч.

Таким образом, Начо пропустит матч с "Севильей" (поединок с "Осасуной" игрок уже пропустил), но сможет сыграть в поединке против "Барсы", который состоится 28 октября.