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Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Испанец может сыграть с Шахтером

Испания
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Известны сроки возвращения Педри

Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Испанец может сыграть с Шахтером

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Барселоны" Педри вернется в строй не ранее чем через неделю. 20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.

Возможно, Педри восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", которая состоится 25 октября.

Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа "Барселона" сыграет с "Реалом" в рамках 11-го тура Ла Лиги.

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В статье: Барселона Педри
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