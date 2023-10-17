Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Испанец может сыграть с Шахтером

Хавбек "Барселоны" Педри вернется в строй не ранее чем через неделю. 20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.

Возможно, Педри восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", которая состоится 25 октября.

Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа "Барселона" сыграет с "Реалом" в рамках 11-го тура Ла Лиги.