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Педри вернется в строй не раньше чем через неделю. Испанец может сыграть с Шахтером
Известны сроки возвращения Педри
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Барселоны" Педри вернется в строй не ранее чем через неделю. 20-летний игрок получил травму квадрицепса бедра в конце августа и пока не тренируется в общей группе.
Возможно, Педри восстановится к игре группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", которая состоится 25 октября.
Полузащитник, вероятно, проведет неполный матч, поскольку 28-го числа "Барселона" сыграет с "Реалом" в рамках 11-го тура Ла Лиги.
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Источник:as
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