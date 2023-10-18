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Президента Барселоны обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение

Испания
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Решение по делу примут 9 присяжных

Президента Барселоны обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры.

Ранее председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвиняются сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Утверждалось, что действующему президенту "Барсы" Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности.

Однако суд решил, что десятилетний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре, а это 2018-й год, сообщает Marca со ссылкой на EFE.

Таким образом, Лапорта обвиняется во взяточничестве в период с 2008 по 2010-й, когда длился его первый президентский срок, начавшийся в 2003-м. В 2010-м Жоана сменил Росель.

Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет. Клубу же в зависимости от приговора грозит от предупреждения до ликвидации. Следует отметить, что сейчас Лапорта и "Барселону" обвиняют во взяточничестве в рамках этого дела, но их вина пока не доказана.

Читайте также Лапорта платил Негрейре во время первого президентского срока в Барселоне - к такому выводу пришел судья

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
football-espana

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