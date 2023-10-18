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Президента Барселоны обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение
Решение по делу примут 9 присяжных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта стал обвиняемым по делу Негрейры.
Ранее председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.
Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвиняются сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.
Утверждалось, что действующему президенту "Барсы" Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности.
Однако суд решил, что десятилетний срок давности все же не истек, потому что отсчет надо вести с даты последнего платежа клуба Негрейре, а это 2018-й год, сообщает Marca со ссылкой на EFE.
Таким образом, Лапорта обвиняется во взяточничестве в период с 2008 по 2010-й, когда длился его первый президентский срок, начавшийся в 2003-м. В 2010-м Жоана сменил Росель.
Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение на срок от трех до шести лет. Клубу же в зависимости от приговора грозит от предупреждения до ликвидации. Следует отметить, что сейчас Лапорта и "Барселону" обвиняют во взяточничестве в рамках этого дела, но их вина пока не доказана.
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