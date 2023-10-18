Руд ван Нистелрой опроверг слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что ранее в раздевалке Реала пахло алкоголем

Ранее Фабио Капелло рассказал о том, что запах алкоголя был в раздевалке "Реала".

"Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было. Роналдо любил вечеринки и звал одноклубников с собой", - сказал Капелло.

Руд ван Нистелрой опроверг слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что раньше в раздевалке Реала пахло алкоголем

"Хочу опровергнуть некоторые высказывания Фабио Капелло, хочу подчеркнуть, что я никогда не говорил ему о том, что в раздевалке "Реала" пахнет алкоголем. Это была очень профессиональная команда", - приводит слова ван Нистелроя ITASportPress.

Напомним, ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ с июля 2022 года по май 2023-го. Во главе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов.