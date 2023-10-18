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Руд ван Нистелрой опроверг слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что ранее в раздевалке Реала пахло алкоголем
Руд опроверг слова Капелло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее Фабио Капелло рассказал о том, что запах алкоголя был в раздевалке "Реала".
"Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было. Роналдо любил вечеринки и звал одноклубников с собой", - сказал Капелло.
Руд ван Нистелрой опроверг слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что раньше в раздевалке Реала пахло алкоголем
"Хочу опровергнуть некоторые высказывания Фабио Капелло, хочу подчеркнуть, что я никогда не говорил ему о том, что в раздевалке "Реала" пахнет алкоголем. Это была очень профессиональная команда", - приводит слова ван Нистелроя ITASportPress.
Напомним, ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ с июля 2022 года по май 2023-го. Во главе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов.
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