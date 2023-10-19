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Левандовский: Клопп был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на "плохого" учителя

Испания
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Левандовский тепло отозвался о Юргене Клоппе

Левандовский: Клопп был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на "плохого" учителя

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский тепло отозвался о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, под чьим руководством он играл в дортмундской "Боруссии".

"Юрген был мне не только отцом. Как тренер он был больше похож на "плохого" учителя. В лучшем смысле этого слова. Я объясню. Вспомните себя, когда вы учились в школе.

Какой учитель вам запомнился больше всего? Разве тот, кто потакал вам и никогда ничего от вас не требовал? Нет, нет, нет, нет, нет. Вы запомнили "плохого" учителя, который был строг с вами. Того, кто оказывал на вас давление и требовал большего.

И этот учитель сделал вас лучше, не так ли? И Юрген был таким. Его не устраивали те, кто "учился" хорошо. Ему нужны были отличники. Но нужны они ему были не для себя, а для вас.

Когда я только приехал в Дортмунд, я хотел все делать быстро. Я хотел играть в одно касание, быстро отдавать мяч и так далее. Юрген сказал мне, что иногда лучше притормозить. Это было абсолютно против моего характера, но вскоре я начал забивать больше.

После этого он сказал мне ускориться. Одно касание, бам, гол! Он замедлил меня, чтобы сделать быстрее. Звучит просто, но на самом деле это было гениально", - приводит слова Левандовского журналист Дэйв Оккоп

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп
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Источник:
Anfield

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