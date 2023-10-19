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Лапорта - о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя Барсы
Жоан Лапорта получил статус обвиняемого
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу дела бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.
"В центрах власти Испании существует социологический мадридизм. Я боролся с ним и победил. Я защищаю интересы "Барселоны". Мы привыкли к этой борьбе, привыкли, что мадридизм освещается в средствах массовой информации и в мире спорта.
Что касается дела Негрейры, то посмотрим, дойдет ли оно до суда. Я юрист, и я спокоен, потому что у этого дела нет шансов на успех. У нас очень хорошая команда юристов. Мадридцы воспользовались делом Негрейры, чтобы запятнать имя "Барсы" и ее историю и дестабилизировать нас", - приводит слова Лапорты Sport.es
Напомним, вчера стало известно, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу Хосе Негрейры.
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