Лапорта - о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя Барсы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу дела бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

"В центрах власти Испании существует социологический мадридизм. Я боролся с ним и победил. Я защищаю интересы "Барселоны". Мы привыкли к этой борьбе, привыкли, что мадридизм освещается в средствах массовой информации и в мире спорта.

Что касается дела Негрейры, то посмотрим, дойдет ли оно до суда. Я юрист, и я спокоен, потому что у этого дела нет шансов на успех. У нас очень хорошая команда юристов. Мадридцы воспользовались делом Негрейры, чтобы запятнать имя "Барсы" и ее историю и дестабилизировать нас", - приводит слова Лапорты Sport.es