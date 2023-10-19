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Лапорта - о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя Барсы

Испания
(1 голосов)

Жоан Лапорта получил статус обвиняемого

Лапорта - о деле Негрейры: мадридцы воспользовались этим, чтобы запятнать имя Барсы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу дела бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

"В центрах власти Испании существует социологический мадридизм. Я боролся с ним и победил. Я защищаю интересы "Барселоны". Мы привыкли к этой борьбе, привыкли, что мадридизм освещается в средствах массовой информации и в мире спорта.

Что касается дела Негрейры, то посмотрим, дойдет ли оно до суда. Я юрист, и я спокоен, потому что у этого дела нет шансов на успех. У нас очень хорошая команда юристов. Мадридцы воспользовались делом Негрейры, чтобы запятнать имя "Барсы" и ее историю и дестабилизировать нас", - приводит слова Лапорты Sport.es

Напомним, вчера стало известно, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта получит статус обвиняемого по делу Хосе Негрейры.

Читайте также Президента Барселоны обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Если Лапорта будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
19.10.2023 в 15:05
Руки прочь от Лапорты! Мадридизм не пройдёт! Переса на нары! Барселона была, есть и будет! ВСЕГДА! Да здравствует Барселона! Барса понад ус
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